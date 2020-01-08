Хавбек подписал соглашение до 2024 года.
Брайан Кристанте (справа), AS Roma
08 января 2020, 14:51
Полузащитник Брайан Кристанте продлил контракт с Ромой, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Центральный хавбек поставил подпись под соглашением с римлянами до июня 2024 года.
Кристанте присоединился к Роме летом 2018-го из Аталанты за 26 млн евро. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 10 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись одним голом и одним ассистом.
В активе полузащитника имеется 7 матчей в составе сборной Италии.
Ранее сообщалось, что защитник Александар Коларов продлил контракт с Ромой до 2021 года.
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