Италия

Хавбек подписал соглашение до 2024 года.

Полузащитник Брайан Кристанте продлил контракт с Ромой, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Центральный хавбек поставил подпись под соглашением с римлянами до июня 2024 года.

Кристанте присоединился к Роме летом 2018-го из Аталанты за 26 млн евро. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 10 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись одним голом и одним ассистом.

В активе полузащитника имеется 7 матчей в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось, что защитник Александар Коларов продлил контракт с Ромой до 2021 года.

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