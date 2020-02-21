Англия

Защитник Арсенала Шкодран Мустафи вновь чувствует себя нужным команде.

Нынешний тренер Арсенала Микель Артета доверяет Шкодрану Мустафи, поэтому защитник уже не стремится покинуть команду — сообщает Sky Sports.

“Было очень сложно в начале сезона, когда я не попадал даже в заявку, – сказал Мустафи. – Но я всегда старался отдаваться команде полностью при любых обстоятельствах. Наверное, это, а также поддержка семьи помогли мне преодолеть непростой период. Теперь же все наладилось: я тренируюсь, играю, а когда возвращаюсь домой, то наслаждаюсь ролью отца двоих детей. Надеюсь так и будет продолжаться».

27-летний защитник национальной сборной Германии (20 матчей, 2 гола) выступал за Эвертон (1 матч во всех турнирах, 0 голов), Сампдорию (53, 1), Валенсию (81, 6), и Арсенал (128, 9).

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