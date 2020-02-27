Англия

Защитнику Вест Хэма Райану Фредериксу сделали операцию.

Райану Фредериксу успешно прооперировали плечо, которое он повредил в матче против Манчестер Сити 19 февраля — сообщил официальный сайт Вест Хэма.

Ориентировочный срок восстановления 27-летнего защитника составляет шесть недель.

Фредерикс выступал за Тоттенхэм (4 матча во всех турнирах, 0 голов), Брентфорд (5, 0), Миллуолл (14, 1), Миддлсбро (19, 0), Бристоль Сити (5, 0), Фулхэм (114, 0) и Вест Хэм (37, 2).

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