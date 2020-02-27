Англия

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт рассказал о своем партнере по атаке Пьере-Эмерике Обамеянге.

Накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса Александр Ляказетт отметил, что не все адекватно оценивают важность для Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Люди не всегда замечают уникальность Обамеянга и то, что он делает для команды, – цитирует Ляказетта L'Equipe. – Он гораздо больше, чем классный нападающий и бомбардир. Он много отрабатывает в обороне, он отвлекает внимание на себя и освобождает пространство для меня или Нкетии. Возможно, чтобы его оценили по достоинству, Арсеналу надо начать выигрывать трофеи".

Матч Арсенал — Олимпиакос состоится в четверг, 27 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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