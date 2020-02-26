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Педру Мартинш — об ответной игре против лондонцев.

Главный тренер Олимпиакоса Педру Мартинш дал свою оценку грядущему повторному матчу 1/16 Лиги Европы, в котором его команда сыграет против Арсенала.

"Все в Англии были свидетелями матчей Олимпиакоса против Тоттенхэма. Это были два равных матча. Нам было тяжело, но и сопернику также было непросто. Мы никогда не изменим свою идентичность в этом компоненте. Мы Олимпиакос, и мы снова покажем это в Лондоне".

"Я верю в свою команду, у нас отличная атмосфера в клубе и дух. Верю, что мы можем победить Арсенал. В прошлом матче мы играли на равных, поэтому мы можем их одолеть", — приводит слова Мартинша Goal.

Напомним, первый поединок в Греции завершился со счетом 1:0 в пользу "канониров".

Ранее сообщалось, что ряды английской команды летом может пополнить полузащитник Блез Матюиди.