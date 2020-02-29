Форвард продолжает восстанавливаться после травмы.
Тэмми Абрахам, Getty Images
29 февраля 2020, 15:32
Главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказал о состоянии нападающего Тэмми Абрахама накануне матча с Борнмутом.
Английский форвард получил травму в конце января и с тех пор полностью не восстановился.
"Тэмми не поможет нам в ближайшие несколько дней. Сколько он еще пропустит? Не знаю. Воспаление причиняет ему боль. Мы стараемся избавиться от нее. Потребуется ли операция? Нет, насколько я знаю. Об этом не было речи.
Прошел уже месяц, а мы по-прежнему говорим о травме. Он возвращался, а потом снова оказывался в лазарете. Так происходит в случае травм. Если ему некомфортно, то необходимо взять несколько дней отдыха, чтобы оценить ситуацию", – приводит слова Лампарда издание The Guardian.
В текущем сезоне Абрахам провел 34 поединка в футболке "Челси", забив 15 голов и совершив 6 ассистов.
Матч Борнмут – Челси в 28-м туре АПЛ состоится в субботу, 29 февраля, и начнется в 17:00 по киевскому времени.
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