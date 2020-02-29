Англия

Форвард продолжает восстанавливаться после травмы.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказал о состоянии нападающего Тэмми Абрахама накануне матча с Борнмутом.

Английский форвард получил травму в конце января и с тех пор полностью не восстановился.

"Тэмми не поможет нам в ближайшие несколько дней. Сколько он еще пропустит? Не знаю. Воспаление причиняет ему боль. Мы стараемся избавиться от нее. Потребуется ли операция? Нет, насколько я знаю. Об этом не было речи.

Прошел уже месяц, а мы по-прежнему говорим о травме. Он возвращался, а потом снова оказывался в лазарете. Так происходит в случае травм. Если ему некомфортно, то необходимо взять несколько дней отдыха, чтобы оценить ситуацию", – приводит слова Лампарда издание The Guardian.

В текущем сезоне Абрахам провел 34 поединка в футболке "Челси", забив 15 голов и совершив 6 ассистов.

Матч Борнмут – Челси в 28-м туре АПЛ состоится в субботу, 29 февраля, и начнется в 17:00 по киевскому времени.

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