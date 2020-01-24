Англия

Травма нападающего Челси Тэмми Абрахама оказалась не столь серьезной, как опасались.

Опасения по поводу перелома после травмы, полученной Тэмми Абрахамом в матче против Арсенала не подтвердились — сообщил официальный сайт Челси.

"Хорошая новость заключается в том, что нет перелома, хотя были опасения, что Тэмми сломал какую-то мелкую кость, – сказал на пресс-конференции тренер "пенсионеров" Фрэнк Лампард. – Не очень хорошая — то, что пока точно неизвестно, сколько времени ему понадобится на восстановление. В нынешний уик-энд он нам точно не поможет. Возможно, он восстановится к матчу чемпионата против Лестера, но тоже сомнительно".

В субботу, 25 января, Челси сыграет на выезде против Халла в Кубке Англии. В следующую субботу, 1 февраля, также на выезде, Челси сыграет с Лестером в 25-м туре первенства АПЛ.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.