Англия

Менеджер дал оценку матчу против Уотфорда.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал свой комментарий после поединка АПЛ, в котором его команда уступила Уотфорду (0:3).

"Они сделали именно то, что хотели, а мы нет. Вот как работает футбол".

"Первый тайм был тяжелым. Мы много бегали, много владели мячом, но мы не выбирали правильные позиции и не знали, как противостоять против действительно хорошей, организованной команды, которая была лучше настроена на игру".

"Мы должны принять то, что произошло. Это не так просто, но это доказательство того, что мы не были достаточно хороши. Это всегда очень сложно. Даже проигрывая 0:3, мы старались бороться", — приводит слова Клоппа BBC.

Ранее о провальном для Ливерпуля поединке высказался защитник "красных" Вирджил ван Дейк.