Дини: Победа над Ливерпулем не будет ничего значить, если мы вылетим из АПЛ

Англия

Форвард Уотфорда Трой Дини — о матче против Ливерпуля в 28-м туре АПЛ.

Уотфорд защитил рекорд Арсенала сенсационным разгромом "непобедимого" Ливерпуля.

"Мы знали, что Борнмут отобрал очки у Челси, мы знали, что Вест Хэм победил, поэтому мы знали, что должны достичь положительного результата".

"Победа над Ливерпулем не будет ничего значить, если мы, в конечном итоге, вылетим в Чемпионшип. Мы должны продолжать работать, наслаждаться тем, что есть сегодня и вернуться на тренировочную базу в понедельник утром".

"Это давление на нас. Фанаты видели наш уровень и это то, что они ожидают", — приводит слова Троя Дини Sky Sports.

Отметим, что Ливерпуль впервые проиграл в АПЛ за 44 матча.