Дини: Победа над Ливерпулем не будет ничего значить, если мы вылетим из АПЛ

Форвард Уотфорда Трой Дини — о матче против Ливерпуля в 28-м туре АПЛ.
Трой Дини, Getty Images
29 февраля 2020, 22:57
Уотфорд защитил рекорд Арсенала сенсационным разгромом "непобедимого" Ливерпуля.
"Мы знали, что Борнмут отобрал очки у Челси, мы знали, что Вест Хэм победил, поэтому мы знали, что должны достичь положительного результата".
"Победа над Ливерпулем не будет ничего значить, если мы, в конечном итоге, вылетим в Чемпионшип. Мы должны продолжать работать, наслаждаться тем, что есть сегодня и вернуться на тренировочную базу в понедельник утром".
"Это давление на нас. Фанаты видели наш уровень и это то, что они ожидают", — приводит слова Троя Дини Sky Sports.
Отметим, что Ливерпуль впервые проиграл в АПЛ за 44 матча.
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