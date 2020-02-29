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    29 февраля 2020, 22:57

    Дини: Победа над Ливерпулем не будет ничего значить, если мы вылетим из АПЛ

    Форвард Уотфорда Трой Дини — о матче против Ливерпуля в 28-м туре АПЛ.

    Трой Дини, Getty Images
    Трой Дини, Getty Images 29 февраля 2020, 22:57

    Уотфорд защитил рекорд Арсенала сенсационным разгромом "непобедимого" Ливерпуля. 

    "Мы знали, что Борнмут отобрал очки у Челси, мы знали, что Вест Хэм победил, поэтому мы знали, что должны достичь положительного результата".

    "Победа над Ливерпулем не будет ничего значить, если мы, в конечном итоге, вылетим в Чемпионшип. Мы должны продолжать работать, наслаждаться тем, что есть сегодня и вернуться на тренировочную базу в понедельник утром".

    "Это давление на нас. Фанаты видели наш уровень и это то, что они ожидают", — приводит слова Троя Дини Sky Sports.

    Отметим, что Ливерпуль впервые проиграл в АПЛ за 44 матча

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