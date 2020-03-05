Англия

Французский защитник готов сыграть против "пенсионеров".

Защитник Эвертона Люка Динь приступил к тренировкам в общей группе и готов сыграть против Челси, сообщает Liverpoolecho.

Французский защитник пропустил две предыдущие игры "ирисок" из-за повреждения голени, но довольно быстро восстановился.

В этом сезоне Люка Динь провел 29 поединков, в которых отметился голом и шестью результативными передачами.

Зимой ходили слухи, что французский защитники может перебраться в Лион.