Французский защитник готов сыграть против "пенсионеров".
Люка Динь, фото getty images
05 марта 2020, 20:04
Защитник Эвертона Люка Динь приступил к тренировкам в общей группе и готов сыграть против Челси, сообщает Liverpoolecho.
Французский защитник пропустил две предыдущие игры "ирисок" из-за повреждения голени, но довольно быстро восстановился.
В этом сезоне Люка Динь провел 29 поединков, в которых отметился голом и шестью результативными передачами.
Зимой ходили слухи, что французский защитники может перебраться в Лион.