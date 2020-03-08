Продлилась безвыигрышная серия подопечных Жозе Моуриньо.
Фото: Getty Images
08 марта 2020, 01:35
В матче 29-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм не сумел обыграть Бернли.
Таким образом, "шпоры" не могут победить на протяжении пяти игр во всех турнирах: одна ничья и четыре поражения.
Тоттенхэм уступил РБ Лейпцигу в Лиге чемпионов, Челси и Вулверхэмптону в Премьер-лиге, Норвичу в Кубке Англии по пенальти и сыграл вничью с Бернли.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бернли – Тоттенхэм.
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