Англия

Продлилась безвыигрышная серия подопечных Жозе Моуриньо.

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм не сумел обыграть Бернли.

Таким образом, "шпоры" не могут победить на протяжении пяти игр во всех турнирах: одна ничья и четыре поражения.

Тоттенхэм уступил РБ Лейпцигу в Лиге чемпионов, Челси и Вулверхэмптону в Премьер-лиге, Норвичу в Кубке Англии по пенальти и сыграл вничью с Бернли.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бернли – Тоттенхэм.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.