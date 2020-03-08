Англия

Главный тренер Челси высказался перед игрой против Эвертона.

Фрэнк Лампард накануне игры против Эвертона вспомнил о периоде совместной работы с тренером "ирисок" Карло Анчелотти.

"Карло прекрасно работает с командой. Он великолепно выстраивал отношения с игроками, чтобы иметь возможность выжать из них максимум. Он прекрасно выстраивал игру тактически, очень спокойно, выбирая нужное время, никогда не бросаясь слишком вперед и не садясь совсем в оборону, и мне действительно нравилось с ним работать.

У нас был очень успешный первый год, и мы сделали Золотой дубль. С тех пор я всегда поддерживал с ним связь, я его очень уважаю. Он никогда не ставил себя выше или ниже команды, и очень приятно видеть, когда тренер демонстрирует устойчивость и стабильность. У него не было перепадов настроения, которые, возможно, есть у меня, но я стараюсь их не показывать. Это было хорошо для команды"", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

Начало матча Челси — Эвертон запланировано на 16:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.