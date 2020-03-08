Англия

Football.ua анонсирует матч 29-го тура АПЛ между Челси и Эвертоном.

Подопечные Фрэнка Лампарда на своем поле примут коллектив Карло Анчелотти.

Челси – Эвертон

8 марта, 16:00, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Кевин Френд

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Карло Анчелотти возвращается на Стэмфорд Бридж! Бывший главный тренер "синих" будет противостоять своему бывшему подопечному – Фрэнку Лампарду. Примечательно, что свою последнюю игру итальянский специалист во главе Челси провел против Эвертона, когда ему сообщили об увольнении в подтрибунном помещение Гудисон Парк. Возможно, Анчелотти захочет поквитаться за столь неуважительное отношение к себе.

У Челси множество проблем при выборе состава: травмированы Нголо Канте, Каллум Хадсон-Одои и Кристиан Пулишич, из-за десятой желтой карточки в сезоне поединок пропустит Жоржиньо, а Тэмми Абрахам все еще не оправился от повреждения.

Подопечные Карло Анчелотти выглядят достаточно солидно с приходом итальянского специалиста: клуб показывает неплохой футбол, а в играх против больших команд спуску не дают никому.

В первом круге клубы встречались между собой, и тогда победу на Гудисон Парк добыл Эвертон – 3:1.

По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи: победа "синих" оценивается коэффициентом 1,93, ничья – 3,75, а победа "ирисок" – 3,95.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Канте, Хадсон-Одои, Пулишич, Абрахам, Жоржиньо – Гбамен, Шнайдерлин

Под вопросом: Лофтус-Чик, Виллиан, Ковачич, Кристенсен – Динь, Коулмен.

Интересные факты:

Челси остался непобежденным в последних 26 домашних матчах против Эвертона во всех турнирах.

В 5 из последних 7 домашних игр "синие" не пропускали против "ирисок" во всех турнирах.

Проведя на поле 769 минут в Премьер-лиге, Маркос Алонсо вовлечен в шесть голов своей команды: четыре гола и две результативные передачи.

Ришарлисон принял участие в трех голах Эвертона в пяти матчах против Челси в Премьер-лиге: два гола и одна результативная передача. Он может стать первым бразильцем, который отличился результативными действиями против "синих" в трех играх подряд.