Англия

Медицинский штаб "шпор" отрапортовал о еще одной травме.

Стивен Бергвейн получил серьезное повреждение левой лодыжки в поединке против Бернли, сообщает официальный сайт Тоттенхэма.

Медицинский штаб "шпор" утверждает, что нидерландского вингера ждет длительный процесс восстановления.

Бергвейн пришел в Тоттенхэм лишь этой зимой и успел отметиться двумя голами в семи поединках.

Напомним, что также в лазарете "шпор" находятся Мусса Сиссоко, Сон Хын Мин и Харри Кейн.

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