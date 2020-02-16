Англия

Новичок Тоттенхэма рассказал о своей мечте стать профессиональным футболистом.

Нападающий Стивен Бергвейн пополнил ряды Тоттенхэма только этой зимой, однако уже успел отличиться голом в своем дебютном матче в английской Премьер-лиге.

22-летний нидерландец рассказал о своем тернистом пути в профессиональный футбол и усилиях, которые он приложил ради мечты играть в одном из лучших чемпионатов Европы.

"Когда я впервые попал в ПСВ, я ездил с отцом из Альмейры, недалеко от Амстердама, в Эйндховен каждый день. Я просыпался в 6 часов утра и ездил туда, где тренировался и посещал школу. Когда я тренировался, мой отец спал в машине".

"Но я всегда верил, что смогу в конечном итоге добиться своей цели. Учителя в школе всегда говорили мне: "Если ты не станешь футболистом, то что будешь делать?", но я им сказал, что другого пути нет", — приводит слова Бергвейна Sky Sports.

Напомним, что Стивен Бергвейн стал 250-м футболистом, который забил в дебютном матче чемпионата Англии.

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