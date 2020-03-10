Англия

Испанец рассказал о предстоящей встрече с "горожанами".

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился своими ожиданиями от матча с Манчестер Сити в 28-м туре АПЛ.

"Думаю, это будет особенный поединок, с нетерпением жду возвращения на Этихад. У меня остались прекрасные воспоминания и друзья. Но сейчас я нахожусь в другой роли и буду защищать свой клуб как могу.

Я четко представляю, что они будут пытаться сделать, но нам нужно попытаться остановить их и создать им проблемы, на что мы способны. Но все будет зависеть от игроков на поле и их выступления.

В данный момент я не беседую с Гвардиолой. Уверен, он будет сосредоточен на матче. Мы все думаем о собственной работе и этого достаточно" – приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Матч Манчестер Сити – Арсенал состоится на Этихаде в среду, 11 марта и начнется в 21:30 по киевскому времени.

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