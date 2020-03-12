Англия

"Горожане" хотят подписать форварда Тоттенхэма.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Manchester Evening News.

В приобретении английского форварда заинтересован Манчестер Юнайтед, но "горожане" хотят перехватить его следующим летом. Подписать Кейна также планирует Ювентус.

Действующий контракт нападающего с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне26-летний игрок провел 25 поединков, забив 17 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Кейн планирует вернуться в строй к Евро-2020.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.