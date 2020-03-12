"Горожане" хотят подписать форварда Тоттенхэма.
Харри Кейн, Getty Images
12 марта 2020, 13:24
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Manchester Evening News.
В приобретении английского форварда заинтересован Манчестер Юнайтед, но "горожане" хотят перехватить его следующим летом. Подписать Кейна также планирует Ювентус.
Действующий контракт нападающего с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне26-летний игрок провел 25 поединков, забив 17 голов и совершив 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Кейн планирует вернуться в строй к Евро-2020.
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