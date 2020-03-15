Англия

Нидерландец хочет играть лишь при болельщиках.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк заявил, что для него было бы неприемлемо отметить победу в английской Премьер-лиге при пустых трибунах.

"Никто не хочет играть матчи без фанатов. Если бы мы выиграли титул на пустом стадионе, то болельщики бы нам этого не простили".

"Очевидно, что если на Энфилде не будет фанатов, то это будет ударом. До тех пор, пока не будет принято решение о том, как завершится чемпионат, нам просто нужно с этим смириться. Но когда решение примут, мы все равно подарим титул нашим болельщикам, определенно", — сказал ван Дейк BВС.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен избавиться от четырех футболистов в летнее трансферное окно.