Англия

Лондонский клуб следит за ситуацией вокруг боснийца.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич попал в сферу интересов Челси, сообщает портал Calciomercato.

"Синие" намерены укрепить среднюю линию следующим летом и попытаются приобрести хавбека "старой синьоры". Стоимость боснийца оценивается в сумму около 60 млн евро.

Действующий контракт Пьянича с Ювентусом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 32 поединка в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что в приобретении Пьянича также заинтересован ПСЖ.

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