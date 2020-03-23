В сезоне-1992/93 Норвич стал единственной третьей командой с отрицательной разницей голов

Англия

Тот сезон является одним из самых успешных в истории клуба.

Идущий в текущем сезоне АПЛ на последнем месте Норвич Сити в сезоне-1992/93 стал героем двух занимательных фактов.

Возглавивший летом 1992-го Майкл Стюарт привел клуб к самому успешному на сегодняшний день сезону в чемпионате Англии.

"Канарейки" возглавили турнирную таблицу после первого и второго туров, после чего уступили первое место, однако после шестого тура вернули себе лидерство. После 11 тура Норвич уступил первую позицию Блекбэрну, однако спустя тур опять вернулся на вершину. Далее Норвич сначала с Блэкберном, затем с Манчестер Юнайтед меняли друг друга на первой строчке первого в истории турнира Премьер-лиги.

В той турнирной гонке, состоящей из 42-х туров, в последний раз Норвич возглавлял таблицу после 26 тура, после чего на вершину взобрался МЮ Алекса Фергюсона. По итогу, "красные дьяволы" выиграли дебютную АПЛ, став восьмикратными чемпионами Англии. Норвич, уступив и второе место Астон Вилле, довольствовался третьей строчкой и путевкой в Кубок УЕФА.

Несмотря на "упущенное" чемпионство, Норвич стал рекордсменом той кампании АПЛ по длительности нахождения на первом месте в таблице — 129 дней. Также команда установила историческое "достижение" в чемпионатах Англии, став первой командой, которая заняла третье место и имела отрицательную статистику забитых и пропущенных голов (61:65, -4).

В следующем сезоне-1993/94 "канарейки" провели свой первый и пока единственный евросезон. В 1/32 финала Кубка УЕФА команда одолела нидерландский Витесс (3:0, 0:0), затем сенсационно выбила мюнхенскую Баварию (2:1 на выезде, 1:1 дома). Однако, в 1/4 финала команду Стюарта выбил миланский Интер (0:1, 0:1), ставший победителем турнира. В чемпионате Англии команда заняла 12 место, а в следующем сезоне (94/95) "канарейки" вылетели в низший дивизион.