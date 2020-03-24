Bингер Bулверхэмптона рассказал об игроках с аналогичным стилем игры.
Адама Траоре, getty images
24 марта 2020, 14:59
Адама Траоре считает, что его манера игры, Рахима Стерлинга и Уилфрида Заа имеют сходства.
"Какой футболист АПЛ больше всего близок мне по стилю игры? Наверное, Рахим Стерлинг и Уилфрид Заа. Но это они похожи на меня, а не я на них", — приводит слова испанца официальный сайт Вулверхэмптона.
Адам Траоре в этом сезоне провел 43 поединка, в которых забил шесть голов и сделал десять результативных передач.
Своей игрой вингер привлек внимание Реала, Ливерпуля и Манчестер Сити.