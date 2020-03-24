Англия

Bингер Bулверхэмптона рассказал об игроках с аналогичным стилем игры.

Адама Траоре считает, что его манера игры, Рахима Стерлинга и Уилфрида Заа имеют сходства.

"Какой футболист АПЛ больше всего близок мне по стилю игры? Наверное, Рахим Стерлинг и Уилфрид Заа. Но это они похожи на меня, а не я на них", — приводит слова испанца официальный сайт Вулверхэмптона.

Адам Траоре в этом сезоне провел 43 поединка, в которых забил шесть голов и сделал десять результативных передач.

Своей игрой вингер привлек внимание Реала, Ливерпуля и Манчестер Сити.