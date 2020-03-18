Англия

"Горожане" намерены удержать в команде английского вингера.

Нападающий Рахим Стерлинг в ближайшей будущем может продлить контракт с Манчестер Сити.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "горожан" уже ведет переговоры с 25-летним англичанином о продолжении сотрудничества на улучшенных условиях.

Источник утверждает, что Манчестер Сити предложил Стерлингу новое соглашение до 2024 года с зарплатой в размере 20 миллионов евро за сезон.

В текущей кампании английский вингер провел за "горожан" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити может покинуть Лерой Сане, по которому поступило два официальных предложения.

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