"Шпорам" придется выложить солидную сумму за полузащитника Лейпцига.
Марсель Забитцер, getty images
25 марта 2020, 14:58
Тоттенхэм собирается усилить среднюю линию Марселем Забитцером, но для этого нужно будет заплатить 45 миллионов фунтов, сообщает Bild.
Контракт 26-летнего игрока сборной Австрии с "быками" действует до лета 2022 года.
В этом сезоне на счету Забитцера 35 поединков в футболке Лейпциг, в которых он смог забить 15 голов и сделал 8 ассистов.
Отметим, что на полузащитника также претендует другая команда из Лондона — Арсенал.