Германия

"Шпорам" придется выложить солидную сумму за полузащитника Лейпцига.

Тоттенхэм собирается усилить среднюю линию Марселем Забитцером, но для этого нужно будет заплатить 45 миллионов фунтов, сообщает Bild.

Контракт 26-летнего игрока сборной Австрии с "быками" действует до лета 2022 года.

В этом сезоне на счету Забитцера 35 поединков в футболке Лейпциг, в которых он смог забить 15 голов и сделал 8 ассистов.

Отметим, что на полузащитника также претендует другая команда из Лондона — Арсенал.