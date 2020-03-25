Испания

Аргентинец присоединился к звездам футбола и проспонсировал разработку лекарства от COVID-19.

Капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси присоединился к борьбе с пандемией коронавируса, которая распространилась по всей Европе.

Как сообщает Sport.es, 32-летний аргентинец сделал пожертвование в размере одного миллиона евро больнице Hospital Clinic, которая занимает изучением COVID-19 и разработкой лекарства от этой болезни.

Представители больницы уже поблагодарили Месси за оказанную финансовую поддержку в борьбе с коронавирусом в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более миллиона евро больницам в Португалии.

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