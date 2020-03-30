Англия

Капитан Ливерпуля высказался о карантине, который начался из-за COVID-19.

Европейские чемпионаты, включая английскую Премьер-лигу, взяли паузу из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, футболисты продолжают поддерживать физическую форму. Так, полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон заявил, что важно быть готовым к возобновлению сезона в любой момент.

"Важно сохранять концентрацию. Вот почему мы продолжаем выполнять работу, которую нам предоставили. Мы занимаемся в домашних условиях, потому что когда-нибудь в любом случае наступит время возвращаться на футбольное поле. Мы делаем все, чтобы быть готовыми к возобновлению АПЛ. На данном этапе это все, что мы можем сделать".

Капитан мерсисайдского клуба также прокомментировал нашумевшее видео, где люди в больнице совместно исполнили песню You’ll Never Walk Alone, являющуюся гимном Ливерпуля.

"Мы тоже скучаем по болельщикам, не сомневайтесь. Берегите себя, оставайтесь дома и продолжайте прислушиваться ко всем советам от руководств стран и различных служб. Если мы сделаем это, все закончится быстрее".

"Старайтесь оставаться позитивными. Это прекрасный шанс использовать нашу песню, которую мы поем на каждой игре — You’ll Never Walk Alone. Я видел видео в социальных сетях, где ее пели медики, и это просто невероятно. Сейчас это не просто слова. Мы должны использовать их, как призыв к действию. Просто прислушивайтесь к рекомендациям врачей и, надеюсь, что это закончится раньше, чем мы все думаем", — заявил Джордан Хендерсон в интервью пресс-службе Ливерпуля.

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