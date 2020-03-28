Англия

Немецкий специалист высказался о трогательном видео из отделения интенсивной терапии.

Футбольный мир взял бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса, которая затронула все европейские страны. Работники медицинских учреждений ведут активную борьбу с новой болезнью, а футбольная общественность активно делает пожертвования в благотворительные фонды.

В одном из отделений интенсивной терапии в Ротердаме произошел крайне трогательный эпизод. Работники больницы вместе исполнили легендарную песню You’ll Never Walk Alone, которая считается гимном Ливерпуля и ассоциируется именно с этим клубом.

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO — Mary K Foy (@marykfoy) March 26, 2020

Данное видео не осталось без внимания и главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, который признался, что расплакался, впервые его увидев.

"Вчера мне прислали видео, на котором люди в больнице, находясь у отделения интенсивной терапии, поют You’ll Never Walk Alone. Это просто невероятно. Я тут же заплакал".

"Это показывает всем, что те люди не просто вынужденно работают там, а подходят к столь ответственному делу с правильным настроем. Их призвание — помогать другим людям, а нам нужно у них этому учиться, ведь нас зачастую заботят только наши проблемы".

"Но для этих это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, потому что помогают людям с серьезными заболеваниями. Я просто не могу сильнее выразить свое восхищение, просто не могу", — заявил Юрген Клопп в интервью официальному сайту Ливерпуля.

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