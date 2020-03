Футбольный мир взял бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса, которая затронула все европейские страны. Работники медицинских учреждений ведут активную борьбу с новой болезнью, а футбольная общественность активно делает пожертвования в благотворительные фонды.

В одном из отделений интенсивной терапии в Ротердаме произошел крайне трогательный эпизод. Работники больницы вместе исполнили легендарную песню You’ll Never Walk Alone, которая считается гимном Ливерпуля и ассоциируется именно с этим клубом.

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO