Немецкий специалист высказался о трогательном видео из отделения интенсивной терапии.
Юрген Клопп, Getty Images
28 марта 2020, 00:55
Футбольный мир взял бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса, которая затронула все европейские страны. Работники медицинских учреждений ведут активную борьбу с новой болезнью, а футбольная общественность активно делает пожертвования в благотворительные фонды.
В одном из отделений интенсивной терапии в Ротердаме произошел крайне трогательный эпизод. Работники больницы вместе исполнили легендарную песню You’ll Never Walk Alone, которая считается гимном Ливерпуля и ассоциируется именно с этим клубом.
Данное видео не осталось без внимания и главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, который признался, что расплакался, впервые его увидев.
"Вчера мне прислали видео, на котором люди в больнице, находясь у отделения интенсивной терапии, поют You’ll Never Walk Alone. Это просто невероятно. Я тут же заплакал".
"Это показывает всем, что те люди не просто вынужденно работают там, а подходят к столь ответственному делу с правильным настроем. Их призвание — помогать другим людям, а нам нужно у них этому учиться, ведь нас зачастую заботят только наши проблемы".
"Но для этих это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, потому что помогают людям с серьезными заболеваниями. Я просто не могу сильнее выразить свое восхищение, просто не могу", — заявил Юрген Клопп в интервью официальному сайту Ливерпуля.
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