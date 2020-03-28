Италия

Французский нападающий рассказал, что был готов к воссоединению с Антонио Конте.

Оливье Жиру рассказал о перипетиях минувшего зимнего трансферного окна, когда он мог сменить клубную прописку.

"В январе я видел себя вдали от Челси. Хотелось сменить обстановку. Я пытался уехать в январе. Все было сделано, но в конце концов Челси не захотел меня отпускать из-за того, что мне не нашли замену.

Все знают, что спортивный проект Интера был для меня самым интересным. Помимо них Лацио и Тоттенхэм тоже были заинтересованы. Я разговаривал с Конте по телефону, он знал меня с тех пор, как пригласил в Челси: это было для меня преимуществом.

Кроме того, Интер играет в Лиге чемпионов. Они — отличный клуб. Представители Лацио, со своей стороны, попробовали абсолютно все, даже приехали в Лондон, но сделка была заблокирована. Я также разговаривал по телефону с президентом Лиона, но дал понять, что моим приоритетом является Интер", — приводит слова француза Football Italia.

Напомним, ранее Жиру заявил, что вновь чувствует себя счастливым в Челси.