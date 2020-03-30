Испания

Французский форвард резко высказался о своем соотечественнике.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема был исключен из сборной Франции в 2015 году из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна. Место 32-летнего форварда в команде занял Оливье Жиру, однако Карим считает себя более качественным футболистом.

"Я отвечу раз и навсегда. Буду краток: давайте не будем путать Формулу-1 с картингом. И это я еще правильно подбираю слова. Давайте будем двигаться дальше. Я больше не буду о нем говорить. Знаю, что Формула-1 — это я", — приводит слова Бензема Goal.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал начал поиски нового нападающего, который составит конкуренцию Бензема за место в основном составе.

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