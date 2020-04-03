Англия

Элитные клубы Англии обсудят с игроками варианты снижения зарплат и прочих выплат в условиях пандемии COVID-19.

Во время совещания представителей клубов АПЛ по поводу перспектив футбола в условиях пандемии коронавируса поднималась тема и о зарплатах футболистов — сообщил официальный сайт английской Премьер-лиги.

Клубы единогласно пришли к выводу о том, что стоит провести консультации с игроками по поводу способов, благодаря которым можно будет снизить полагающиеся им суммарные годовые выплаты на 30%, чтобы облегчить клубам выживание в условиях экономического кризиса и избежать увольнений "нефутбольного персонала".

Ранее сообщалось, что клубы намеревались провести сокращение на 25%. При этом АПЛ надеется, что сможет возобновить первенство в мае 2020 года.

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