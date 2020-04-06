Испания

"Сливочные" хотят опередить конкурентов в гонке за полузащитником Наполи.

Мадридский Реал продолжает проявлять серьезный интерес к полузащитнику Наполи Фабиану Руису и рассматривает различные варианты осуществления этого трансфера.

Как сообщает Football Italia, "сливочные" надеются включить своего футболиста Лукаса Васкеса в сделку по испанскому хавбеку. На Сатьяго Бернабеу уверены, что этого должно быть достаточно, чтобы убедить Наполи отпустить Руиса именно в Реал.

Стоит отметить, что в игроке неаполитанского клуба также заинтересованы Барселона и Манчестер Сити, а сумма потенциального перехода оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Реал намерен устроить глобальную распродажу футболистов предстоящим летом, чтобы сократить расходы по зарплате.

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