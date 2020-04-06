"Сливочные" хотят опередить конкурентов в гонке за полузащитником Наполи.
Лукас Васкес, Getty Images
06 апреля 2020, 10:35
Мадридский Реал продолжает проявлять серьезный интерес к полузащитнику Наполи Фабиану Руису и рассматривает различные варианты осуществления этого трансфера.
Как сообщает Football Italia, "сливочные" надеются включить своего футболиста Лукаса Васкеса в сделку по испанскому хавбеку. На Сатьяго Бернабеу уверены, что этого должно быть достаточно, чтобы убедить Наполи отпустить Руиса именно в Реал.
Стоит отметить, что в игроке неаполитанского клуба также заинтересованы Барселона и Манчестер Сити, а сумма потенциального перехода оценивается в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Реал намерен устроить глобальную распродажу футболистов предстоящим летом, чтобы сократить расходы по зарплате.
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