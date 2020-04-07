Испания

"Сливочные" готовят предложение дортмундской Боруссии.

Реал Мадрид продолжает предпринимать попытки подписать нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

В приобретении молодого форварда заинтересован лично президент королевского клуба Флорентино Перес. Как сообщает издание Marca, "сливочные" готовы предложить Луку Йовича в обмен на норвежца.

Йович перешел в Реал прошлым летом из Айнтрахта за 60 млн евро, но закрепиться в составе команды ему не удалось. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка в футболке "галактикос", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Холанда также заинтересован Манчестер Юнайтед.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.