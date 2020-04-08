Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие переходы в клубы английского элитного дивизиона.

Авторитетный портал ESPN составил список лучших трансферов английской Премьер-лиги за всю историю.

На первом месте расположился Тьерри Анри и его переход в Арсенал из Ювентуса в 1999 году за 14,5 миллионов фунтов.

Вторая позиция в рейтинге досталась Фрэнку Лампарду, который в 2001 году перебрался из Вест Хэма в Челси за 14,4 миллиона фунтов.

Замкнул же тройку трансфер Патрика Вийера из Милана в Арсенал в 1996 оду за 4,8 миллиона фунтов.

Полный ТОП-10 выглядит следующим образом:

Тьери Анри (Из Ювентуса в Арсенал, 14,5 миллионов фунтов)

Фрэнк Лампард (Из Вест Хэма в Челси, 14,4 миллионов фунтов)

Патрик Вийера (Из Милана в Арсенал, 4,8 миллионов фунтов)

Серхио Агуэро (Из Атлетико в Манчестер Сити, 36 миллионов фунтов)

Эден Азар (Из Лилля в Челси, 31,5 миллион фунтов)

Эрик Кантона (Из Лидса в Манчестер Юнайтед, 1,6 миллионов фунтов)

Уэйн Руни (Из Эвертона в Манчестер Юнайтед, 33,3 миллионов фунтов)

Криштиану Роналду (Из Спортинга Л в Манчестер Юнайтед, 17,1 миллионов фунтов)

Рой Кин (Из Ноттингем Форест в Манчестер Юнайтед, 7,7 миллионов фунтов)

Дидье Дрогба (Из Марселя в Челси, 34,7 миллионов фунтов)

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