Предлагаем вашему вниманию лучшие переходы в клубы английского элитного дивизиона.
Руни и Роналду, getty images
08 апреля 2020, 14:57
Авторитетный портал ESPN составил список лучших трансферов английской Премьер-лиги за всю историю.
На первом месте расположился Тьерри Анри и его переход в Арсенал из Ювентуса в 1999 году за 14,5 миллионов фунтов.
Вторая позиция в рейтинге досталась Фрэнку Лампарду, который в 2001 году перебрался из Вест Хэма в Челси за 14,4 миллиона фунтов.
Замкнул же тройку трансфер Патрика Вийера из Милана в Арсенал в 1996 оду за 4,8 миллиона фунтов.
Полный ТОП-10 выглядит следующим образом:
Тьери Анри (Из Ювентуса в Арсенал, 14,5 миллионов фунтов)
Фрэнк Лампард (Из Вест Хэма в Челси, 14,4 миллионов фунтов)
Патрик Вийера (Из Милана в Арсенал, 4,8 миллионов фунтов)
Серхио Агуэро (Из Атлетико в Манчестер Сити, 36 миллионов фунтов)
Эден Азар (Из Лилля в Челси, 31,5 миллион фунтов)
Эрик Кантона (Из Лидса в Манчестер Юнайтед, 1,6 миллионов фунтов)
Уэйн Руни (Из Эвертона в Манчестер Юнайтед, 33,3 миллионов фунтов)
Криштиану Роналду (Из Спортинга Л в Манчестер Юнайтед, 17,1 миллионов фунтов)
Рой Кин (Из Ноттингем Форест в Манчестер Юнайтед, 7,7 миллионов фунтов)
Дидье Дрогба (Из Марселя в Челси, 34,7 миллионов фунтов)
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.