Италия

Football.ua в новом видео выделяет лучших игроков, которые перешли в туринский клуб свободными агентами.

С приближением летнего трансферного окна все больше появляется разговоров об игроках, у которых заканчиваются контракты с нынешними клубами. Ювентус является одним из клубов, который любит подписывать игроков бесплатно. Так, прошлым летом туринский клуб заполучил Аарона Рэмси и Адриена Рабио.

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Летние новички регулярно выходили в составе команды в этом сезоне, который прервался неожиданным образом. Однако в истории Ювентуса были и более знаковые игроки, на трансферах которых клубу удавалось сэкономить.

В новом видео Football.ua расскажет о лучших футболистах "бьянконери", доставшихся клубу абсолютно бесплатно.

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