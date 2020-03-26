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Football.ua в новом видео выделяет самых способных молодых игроков современности на данный момент. Тут вы не увидите распиаренных Жоау Фелиша, Френки де Йонга и Матейса де Лигта.

Каждый год мы с вами становимся свидетелями появления из ниоткуда юного футболиста, который начинает показывать хороший футбол и за него дают огромные деньги. Свежий пример 19-летний Эрлинг Холанд, за которого вели борьбу самые богатые клубы Европы, но в итоге юноша остановил свой выбор на дортмундской Боруссии и сейчас клепает голы словно сумасшедший. Есть и другой вариант развития событий. Например, Маркус Рашфорд, которому с самого начала дали шанс в родном клубе и из-за этого даже речи не шло об его уходе.

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Мы же поговорим о самых сильных футболистов современности не старше 23 лет в данный период времени. Во внимание берется игра этих футболистов прямо сейчас.

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