Германия

Хавбек подписал договор с клубом до 2023 года.

Полузащитник Томас Мюллер продлил соглашение с Баварией, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Атакующий хавбек поставил подписать под трехлетним контрактом с мюнхенцами, который рассчитан до июня 2023 года.

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Мюллер является воспитанником Баварии, дебютировав в первой команде в августе 2008-го. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 36 поединков в футболке "красных", забив 10 голов и совершив 19 ассистов.

Ранее сообщалось, что Бавария также согласовала новый контракт с полузащитником Тиаго Алькантарой.

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