Германия

Хавбек рассказал о продлении договора с клубом.

Полузащитник Томас Мюллер прокомментировал подписание нового соглашения с Баварией.

Хавбек продлил действующий договор на два сезона и останется выступать в клубе до 2023 года.

"Обе стороны подписали соглашение с чувством глубокого удовлетворения. Я уверен, что когда мяч снова вернется в дело, мы продолжим добиваться успехов. Это мотивирует меня. Для меня продление контракта с Баварией было абсолютным приоритетом. Клуб думал в том же ключе.

Две трети своей жизни я провел в Баварии. Сложно сказать, сопровождал ли я клуб, или он меня, но мы точно бились друг за друга. Бавария для меня больше чем работодатель. Этот клуб – моя страсть! Я рад, что пробуду здесь еще два года, и в это время я как всегда буду выкладываться на максимум", – рассказал Мюллер в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне Мюллер провел 36 поединков в футболке "красных", забив 10 голов и совершив 19 ассистов.

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