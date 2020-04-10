Англия

Ола Айна может вернуться в чемпионат Англии.

Защитник Торино Ола Айна в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку и вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 23-летний нигериец попал в сферу интересов Эвертона и Вест Хэма, которые в предстоящее межсезонье планируют усилить оборонительную линию.

Отметим, что Айна является воспитанником Челси. В системе лондонского клуба он находился с 2007 года, однако, не сумев закрепиться в стане "пенсионеров", в 2019 году он на постоянной основе перешел в Торино после нескольких аренд.

Сейчас нигерийский защитник хотел бы вновь опробовать свои силы в чемпионате Англии. Его действующее соглашение с туринским клубом рассчитано до лета 2023 года.

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