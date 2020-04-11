Англия

Сербский хавбек не знает, где продолжит свою карьеру.

Полузащитник Марко Груйич, выступающий на правах аренды в Герте, намерен в ближайшее время обсудить свое будущее с главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом.

"В Ливерпуле очень большая конкуренция. Парни так хорошо выступают в этом сезоне, я очень рад. В Ливерпуле очень много качественных полузащитников. Сложно получить шанс в такой команде.

Надеюсь, в ближайшие месяцы обсудить свое будущее с Юргеном Клоппом. Уверен, мы сядем и найдем лучший вариант для меня и для клуба.

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Я уже не молодой игрок, мне 24 года. На данном этапе я должен делать серьезные шаги в своей карьере. Будет ли для меня лучше остаться в Ливерпуле или искать другой клуб? Я не знаю, все возможно", – рассказал Груйич в интервью Athletic.

В текущем сезоне полузащитник провел 22 поединка в составе Герты, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Действующий контракт Груйича с Ливерпулем рассчитан до июня 2023 года.

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