Англия

Football.ua рассказывает о потенциальных новичках мерсисайдцев.

Сложно говорить о каких-либо предстоящих трансферах, учитывая полнейшую неопределенность, связанную с пандемией коронавируса в Европе. Очевидно, что о вероятных покупках на серьезном уровне сейчас говорят далеко не в первую очередь, так как даже дат межсезонья не знает никто. Тем не менее, в случае Ливерпуля мы таки можем немного спрогнозировать, какие изменения ждут мерсисайдцев в будущее трансферное окно. Ведь оно когда-то наступит, да?

Болельщики "красных" хорошо помнят прошлое летнее межсезонье, ведь запомнилось оно абсолютно ничем. Клопп, после победы в Лиге чемпионов, решил не вливать в слаженный коллектив серьезных конкурентов, и за лето 2019-го года Ливерпуль потратил на новые покупки 1,9 миллиона евро, купив Сеппа ван дер Берга. Еще 8,5 миллиона было потрачено в январе на Такуми Минамино, но мало кто рассчитывал, что японец сходу создаст серьезную конкуренцию в команде. В целом, ставка немецкого менеджера сыграла, и лишь коронавирус стоит между мерсисайдцами и первой за 30 лет победой в чемпионате.

Следующее трансферное окно — другое дело. И на это есть две причины. Первая — ряд игроков, которые были ближайшей заменой основному составу, с огромной долей вероятности покинут команду. Речь идет об Адаме Лаллане, Деяне Ловрене и Джердане Шакири. Точно уйдет Натаниэль Клайн, будущее Риана Брюстера и Педро Чиривельи также под вопросом. Второе — ближайшее к Ливерпулю СМИ уже успело сообщить, что клуб выделил значительный бюджет на грядущие покупки.

В текущем сезоне "красным" везло в том, что команде удавалось избегать травм ключевых футболистов — если кто-то и выбывал, то лишь на короткое время. Вероятно, только Алиссон пропустил достаточное количество важных игр. Надеяться на такую удачу в будущем мерсисайдцы не могут. Помимо прочего, Ливерпуль рискует столкнуться с тем, что уровень игроков, лишенных конкуренции, может несколько просесть в следующем сезоне, особенно учитывая то, что конкуренты укреплять свои ряды будут.

Взяв все факторы во внимание, не стоит ожидать очередное спокойное трансферное окно от "красных". Рассмотрим, кто же может стать потенциальным усилением для команды Клоппа, исходя из последней информации и слухов.

Нападение

Форвард Лейпцига Тимо Вернер, скорее всего, покинет свою команду в межсезонье. А ведь именно Ливерпуль уже долгое время фигурирует как главный претендент на футболиста. Судя по информации авторитетных немецких и английских СМИ, а также по реакции клубов на эти слухи, переход Вернера в стан "красных" — это наиболее вероятная в процентном соотношении сделка на сегодняшний день.

Универсальность и результативность Вернера — это именно то, что нужно для мерсисайдцев. Тимо может подменить любого из тройки Мане-Фирмино-Салах, он одинаково эффективно играет на левом-правом флангах атаки, а также на позиции центрфорварда. Его результативность говорит о том, что форвард способен наконец завязать реальную конкуренцию лидерам атак Ливерпуля, вытеснив изстарта любого из вышеперечисленных. Естественно, мы не может учесть фактор адаптации в АПЛ, а также форму, в которой будет пребывать тот или иной игрок, но потенциал 24-летнего Вернера дает все основания на это надеяться.

Испанские СМИ время от времени сообщают об интересе мерсисайдцев к форварду Барселоны Усману Дембеле. Может ли такое быть? Вполне. Карьера француза на Камп Ноу омрачена травмами, а надвигающийся финансовый кризис может вынудить каталонцев продать игрока, за которого можно выручить приличные средства, особенно учитывая то, что не столь много клубов будут платежеспособны в межсезонье.

Сообщалось, что в Барсе идут дискуссии о судьбе Дембеле. Якобы, часть руководства настаивает на продаже, а тренерский штаб Кике Сетьена хочет сохранить игрока. Только вот само будущее Сетьена в "блаугранас" не кажется столь железобетонным.

Ливерпулю же форвард пригодился бы по той же причине, что и Вернер. Он молод, универсален и довольно результативен в те периоды, когда ему удается покинуть лазарет. Другой вопрос, станут ли "красные" выкладывать под сотню миллионов евро за столь травматичного игрока.

Неожиданно авторитетный французский L'Equipe разразился новостью, что мерсисайдцы могут вернуть в команду одного из звездных игроков — крайнего форварда Рахима Стерлинга. Конечно, порой такую информацию трудно воспринимать всерьез, но тут-то сам игрок неоднозначно ответил на вопрос о вероятном возвращении, признавшись в любви Ливерпулю.

Что же может сподвигнуть Стерлинга на такой шаг? Да, может ностальгия за Энфилдом у Рахима осталась, но разве этого достаточно? Нет, а вот участия в Лиге чемпионов — вполне. Не забываем, что никто двухлетний бан с Сити на участие в еврокубках не снимал. Многие ожидают, что кто-то таки не будет готов провести два сезона без престижного турнира, и форвард может стать "первой ласточкой".

Полузащита

Пожалуй, центр поля — это зона, которая не требует особых видоизменений, ведь у "красных" в обойме целый ряд исполнителей, которые вполне успешно конкурируют между собой. Тут вам Джордан Хендерсон, Жорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Наби Кейта и даже Такуми Минамино. Но и тут есть несколько нюансов. Кейта нестабилен и травматичен, универсальный 34-летний Милнер не молодеет, а Вейналдум несколько туманно заявил о своем будущем. Вероятно, один-два исполнителя "красным" таки понадобятся.

В феврале испанцы выдали новость, что Вильярреал отказал зимой Ливерпулю в продаже Самуэля Чуквезе. Утвержали, что "желтую субмарину" не устроили предложенные 35 миллионов евро. Правда это или нет, так нам никто и не подтвердил, но вот Касорла, который также выступает за Вильярреал, заявил, что вингером интересовался Арсенал. А прошлым летом Ливерпуль проиграл конкуренцию "канонирам" за Дани Себальоса, о чем стало известно намного позже.

Другой вопрос, нужен ли крайний хавбек Ливерпулю, ведь тройка полузащитников в центре поля исполняют роль от опорного до атакующего центрхава, а роль вингеров выполняют крайние фулбэки Эндрю Робертсон и Трент Александр-Арнольд.

Также слухи сообщают, что "красные" могут побороться за Эдуардо Камавингу из Ренна, что выглядит интереснее. 17-летний француз на карандаше у многих топ-клубов Европы, и мало кто сомневается, что он сменит прописку в межсезонье. Откровенно, Камавинга подойдет любой команде, и Ливерпулю, если он и вправду намерен сразиться за хавбека, стоит приложить усилия, чтобы приобрести столь перспективный актив. Хотя медиа сообщают, что сам игрок смотрит в сторону Реала.

Особой конкретики в поисках потенциальных претендентов в центр поля найти сложно. СМИ говорили об интересе к Каю Хаверцу, но Байер уже уведомил покупателей о ценнике в 100 миллионов евро. Немцы писали о том, что на радарах у "красных" находится полузащитник Боруссии М Денис Закария, итальянцы же говорят о Марсело Брозовиче из Интера.

Кандидаты и вовсе могут быть неожиданными, как например хавбек Лилля Бубакари Сумаре. Стабильно появляется информация о том, что Ливерпуль хочет договориться о контракте с 21-летним футболистом, чье соглашение с "догами" истекает летом.

Защита

Тут задача проста — заменить Деяна Ловрена. Контракт хорвата истекает, и на позицию центрбека у "красных" остается три футболиста — Джо Гомес, Жоэль Матип и Вирджил ван Дейк, а значит есть все основания полагать, что на Энфилд прибудет сильный конкурент вышеперечисленным игрокам. Будут ли приобретать какого-либо крайнего защитника — известно лишь Клоппу, ведь внешне позиции нынешних фулбэков кажутся непоколебимыми.

В авторитетных СМИ, на данный момент, фигурирует два имени. Это защитник Атлетико Хосе Мария Хименес и центрбек Лейпцига Дайот Упамекано. Испанский AS поспешил сообщить, что именно игрок "матрасников" возглавляет шорт-лист Ливерпуля за замену Ловрену. Уругваец пропустил значительную часть сезона из-за травмы, проведя в Примере всего 11 поединков, да и клаусула игрока кажется неподъемной — 120 миллионов евро. Отпустит ли Атлетико Хименеса дешевле в нынешних условиях — вопрос открытый.

Упамекано — это вариант более интересный, и французу уже суждено стать одним из главных ньюзмейкеров будущего трансферного окна. Если верить слухам, то на Дайота претендуют все — от Баварии и Тоттенхэма до Реала и Манчестер Сити. История Упамекано похожа на историю Камавинги — он молод, перспективен, уже зарекомендовал себя на высоком уровне. Кроме того, ожидаемая стоимость составит 60 миллионов евро — вполне приемлемо за центрбека "быков". С точки зрения долгосрочной инвестиции, Упамекано — отличный трансфер для Ливерпуля, но не стоит сомневаться, что конкуренция будет на высочайшем уровне.

Не так давно СМИ сообщали, что мерсисайдцы таки могут купить молодого фулбэка Шальке Малика Тиава, и эта покупка не лишена смысла. Да, вытеснить из основы Робертсона или Александра-Арнольда кажется задачей из мира фантастики, но опять-таки, если травмы где-то обошли стороной команду в текущем сезоне, то в будущем всегда есть вероятность, что кто-то из ведущих крайних защитников выпадет из игры, что создаст лишнюю головную боль тренерскому штабу.

Вратари

Пожалуй, не стоит прогнозировать, что голкиперский цех обретет какие-либо изменения. Место Алиссона, несмотря на его травмы, непоколебимо, контракт Адриана завершается в 2021 году, да и Лорис Кариус напомнит болельщикам Ливерпуля о своем существовании, ведь Бешикташ вернет его в Мерсисайд после двухлетней аренды. Кто знает, может Клопп сохранит немца в качестве второго вратаря команды, учитывая нестабильную игру Адриана.