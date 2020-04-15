Англия

"Сороки" хотят подписать вратаря Мотеруэлла.

Голкипер Мотеруэлла Марк Гиллеспи попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает портал Goal.com.

Контракт англичанина с шотландским клубом подходит к концу, и он, скорее всего, получит статус свободного агента. "Сороки" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его летом.

Наставник Ньюкасла Стив Брюс хочет подписать 28-летнего стража ворот в качестве конкурента для Мартина Дубравки.

В текущем сезоне Гиллеспи провел 38 поединков в составе Мотеруэлла, пропустив 45 голов.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл нацелился на полузащитников Бернли Джеффри Хендрика и Робби Брэди.

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