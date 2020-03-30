"Сороки" попытаются подписать нападающего ближайшим окном переходов.
Одсонн Эдуар, getty images
30 марта 2020, 18:39
Ньюкасл определил Одсонна Эдуара главной трансферной целью на ближайшее лето, сообщает Sky Sports со ссылкой на Newcastle Chronicle.
Трансфер нападающего, контракт которого действителен до лета 2022 года, оценивается в 30 миллионов фунтов.
22-летний игрок провел 45 поединков в футболке Селтика в этом сезоне, забив 27 голов и сделав 19 результативных передач.
Отметим, что за нападающим также следят ведущие клубы Серии А.