Англия

"Сороки" попытаются подписать нападающего ближайшим окном переходов.

Ньюкасл определил Одсонна Эдуара главной трансферной целью на ближайшее лето, сообщает Sky Sports со ссылкой на Newcastle Chronicle.

Трансфер нападающего, контракт которого действителен до лета 2022 года, оценивается в 30 миллионов фунтов.

22-летний игрок провел 45 поединков в футболке Селтика в этом сезоне, забив 27 голов и сделав 19 результативных передач.

Отметим, что за нападающим также следят ведущие клубы Серии А.