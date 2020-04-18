Английские клубы хотят подписать форварда Селтика.
Одсонн Эдуар, Getty Images
18 апреля 2020, 13:41
Нападающий Селтика Одсонн Эдуар попал в сферу интересов Арсенала и Эвертона, сообщает портал Le 10 Sport.
Английские клубы намерены укрепить линию нападения в летнее трансферное окно и попытаются приобрести французского форварда. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 40 миллионов евро.
Действующий контракт Эдуара с Селтиком рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 45 поединков в футболке "бело-зеленых", забив 27 голов и совершив 19 ассистов.
Ранее сообщалось, что Арсенал также хочет подписать нападающего Реала Луку Йовича.
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