Англия

Английские клубы хотят подписать форварда Селтика.

Нападающий Селтика Одсонн Эдуар попал в сферу интересов Арсенала и Эвертона, сообщает портал Le 10 Sport.

Английские клубы намерены укрепить линию нападения в летнее трансферное окно и попытаются приобрести французского форварда. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 40 миллионов евро.

Действующий контракт Эдуара с Селтиком рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 45 поединков в футболке "бело-зеленых", забив 27 голов и совершив 19 ассистов.

Ранее сообщалось, что Арсенал также хочет подписать нападающего Реала Луку Йовича.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.