Италия

Украинец не планирует менять клубную прописку в ближайшем будущем.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал информацию об интересе в его услугах Фиорентины. Украинец подтвердил, что прошлым летом был разговор о возможном переходе в стан "фиалок", но сейчас он хочет продолжить выступления за клуб из Бергамо.

"Как сказал мой агент Вадим Шаблий, летом они проявляли интерес. На тот момент был такой разговор. Сейчас же я счастлив в Аталанте. Мне очень нравится этот клуб, его болельщики, город очень красивый. Моей семьей здесь нравится. Сейчас нет никаких предпосылок, чтобы говорить о каком-то переходе".

"Я хочу играть здесь. Мне еще есть, что доказывать. Гасперини всегда пытается мне помочь в каких-то моментах. Считаю, что с каждым месяцем я прогрессирую и лучше понимаю футбол, который он требует. Все только впереди", — заявил Руслан Малиновский в программе Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Аталанта не намерена продавать Малиновского в Фиорентину дешевле, чем за 25 миллионов евро.

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