Англия

В подписании бразильца заинтересованы два клуба.

Защитник Валенсии Габриэль Паулиста попал в сферу интересов двух английских клубов, сообщает издание Marca.

Две команды из АПЛ заинтересованы в подписании бразильского центрбека и планируют начать по нему переговоры. Действующее соглашение футболиста с "летучими мышами" рассчитано до июня 2022 года.

Габриэль перешел в Валенсию летом 2012-го из Арсенала за 11 млн евро. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 33 поединка в футболке "оранжевых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Габриэль может получить испанское гражданство и вызов в сборную.

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