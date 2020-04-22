В подписании бразильца заинтересованы два клуба.
Габриэль Паулиста, Getty Images
22 апреля 2020, 12:58
Защитник Валенсии Габриэль Паулиста попал в сферу интересов двух английских клубов, сообщает издание Marca.
Две команды из АПЛ заинтересованы в подписании бразильского центрбека и планируют начать по нему переговоры. Действующее соглашение футболиста с "летучими мышами" рассчитано до июня 2022 года.
Габриэль перешел в Валенсию летом 2012-го из Арсенала за 11 млн евро. В текущем сезоне 29-летний игрок провел 33 поединка в футболке "оранжевых", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Габриэль может получить испанское гражданство и вызов в сборную.
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