Италия

"Летучие мыши" претендуют на итальянского защитника.

Валенсия находится в числе лидеров в борьбе за Маттиа Де Шильо, сообщает Calciomercato.

Итальянский защитник ищет команду, где сможет стать более значимым игроком, нежели в стане "Старой синьоры", уверяет источник.

Маттиа Де Шильо провел всего лишь 12 поединков в этом сезоне на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что защитником также интересуется ПСЖ, но туринцы сомневаются в целесообразности обмена на Курзава.