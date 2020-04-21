"Летучие мыши" претендуют на итальянского защитника.
Маттиа Де Шильо, getty images
21 апреля 2020, 00:52
Валенсия находится в числе лидеров в борьбе за Маттиа Де Шильо, сообщает Calciomercato.
Итальянский защитник ищет команду, где сможет стать более значимым игроком, нежели в стане "Старой синьоры", уверяет источник.
Маттиа Де Шильо провел всего лишь 12 поединков в этом сезоне на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.
Напомним, что защитником также интересуется ПСЖ, но туринцы сомневаются в целесообразности обмена на Курзава.