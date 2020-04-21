Хавбек готов перейти в испанский клуб.
Давид Силва, Getty Images
21 апреля 2020, 13:16
Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва может вернуться в Валенсию этим летом, сообщает ESPN.
Контракт полузащитника с "горожанами" подходит к концу, и он находится в поисках нового клуба. Опытный хавбек хотел бы помочь родному клубу и может вернуться в качестве свободного агента.
Давид Силва является воспитанником Валенсии и выступал в составе команды до 2010 года, перейдя в Ман Сити за 29 млн евро.
В текущем сезоне 34-летний игрок провел 28 поединков в футболке Сити, отличившись тремя голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Давида Силвы также заинтересован Милан.
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