Англия

"Канониры" готовы активировать опцию выкупа в соглашении с футболистом.

Арсенал планирует подписать защитника Пабло Мари на постоянной основе, сообщает издание The Athletic.

Мари перешел в Арсенал в конце января на правах аренды из Фламенго. Главный тренер "канониров" Микель Артета хочет сохранить испанского центрбека в команде и готов активировать его опцию выкупа за 12 миллионов евро.

В составе Арсенала 26-летний игрок успел провести лишь два поединка.

Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в приобретении защитника Реймса Акселя Дисаси.

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