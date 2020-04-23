Англия

"Красные" желают воспользоваться возможностью бесплатно оформить трансфер бразильца.

Грядущим летом у Виллиана заканчивается контракт с лондонским Челси. Скорее всего, "аристократы" не станут продлевать соглашение с бразильцем, так как на его позицию клуб готовится подписать Филипе Коутиньо.

Возможностью бесплатно подписать 31-летнего хавбека желает воспользоваться Ливерпуль, о чем сообщает Diario Sport.

Помимо "красных", на экс-игрока Шахтера также претендуют ПСЖ и Рома.

Так, бразилец имеет возможность диктовать собственные условия, к примеру, "жирный" контракт. Такое может отпугнуть мерсисайдцев и римлян.

Ранее бывший тренер Виллиана по Шахтеру Мирча Луческу порекомендовал бразильцу перейти в Ювентус.

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