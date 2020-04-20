Италия

Бывший тренер Шахтера прокомментировал интерес "Старой синьоры" к бразильцу.

Мирча Луческу рассказал о том, каким видит лучшее будущее для Виллиана, с которым он работал вместе в Шахтере.

"Порекомендовал бы Виллиану перейти в Ювентус? Да. Был бы очень рад, если бы он оказался там. У него было много замечательных лет в Челси и, возможно, пришло время что-то поменять. Также надеюсь, что Дуглас Коста останется в Ювентусе", — приводит слова Луческу Tutto Juve.

Напомним, что к Виллиану проявляют интерес в АПЛ, а также Пари Сен-Жермен.