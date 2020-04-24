Англия

"Синие" проявляют интерес к габонскому форварду "канониров".

Челси заинтересован в услугах Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает ESPN.

По информации источника, "синие" могут попытаться приобрести 30-летнего футболиста во время летнего трансферного окна. При этом, приоритетом для Челси является покупка Тимо Вернера ил РБ Лейпцига или Муссы Дембеле из Лиона.

Читайте также: Обамеянг: где продолжит карьеру габонский форвард?

Отметим, что контракт Обамеянга с Арсеналом рассчитан до 30 июня 2021 года. Согласно последним слухам, габонец хочет покинуть "канониров".

В текущем сезоне Обамеянг провел 26 матчей в АПЛ: на его счету 17 голов и 2 ассиста.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.